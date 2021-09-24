Захарова заявила о принципах колониализма в странах Евросоюза

Страны Евросоюза в своих действиях и взглядах на мировые процессы никогда не отказывался от принципов колониализма, вмешиваясь в дела других стран без повода и основания. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия всегда решает свои проблемы самостоятельно и для неё важно, чтобы ЕС об этом тоже помнил и относился более деликатно.

Вы ошибаетесь, когда говорите, что колониализм закончился. Европейские страны не то что не забыли, они жили в этой парадигме, не забывая об этом ни на минуту. Внешние их заявления были о другом, а отношения к другим странам были именно построены на этом видении мира, — сказала Захарова.

Она с сожалением отметила, что коллективный Запад «наделил и наделяется себя правами, в том числе заниматься судьбами мира, когда мир об этом не просит». Во избежание военных конфликтов, по её словам, миру необходимо вернуться основам международного права, прописанных Уставом ООН.

Ранее Захарова раскритиковала Великобританию и Францию за их лицемерное отношение к беженцам из Сирии. Она считает, что таким образом эти страны используют тему мигрантов в своих геополитических интересах в информационной кампании против Дамаска.