Захарова заявила о подлоге в вопросе запрета вещания RT DE
Александр Чеков
Александр Чеков
20:40, 08 февраля 2022
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о подлоге со стороны Германии в вопросе запрета вещания RT DE. По её словам, у телеканала была лицензия на вещание, выданная в Сербии и, которую в Берлине должны были признать по международной конвенции. Но власти ФРГ заявило об отсутствии документа, сообщила она RT.
Лицензия была, лицензия была получена от Сербии, она полноценна, она даёт право на вещание в 33 странах — это записано в конвенции, договоре, соглашении о транснациональном вещании на территории стран — подписантов документа. Когда мы слышим от немецкой стороны заявления об отсутствии лицензии, о том, что канал якобы нарушил какие-то внутренние правила, что это государственный канал, — это всё от лукавого, — заявила она.
Захарова напомнила, что телеканал RT DE вещает из России на немецком языке, на котором говорят ещё ряде стран.
Соответственно, Германия в данном случае имеет лишь языковую привязку, но абсолютно никаким образом не связана с выдачей лицензии, — резюмировала Захарова.
Ранее сообщалось, что комиссия по надзору за СМИ запретила вещание телеканала RT DE на немецком языке в Германии по причине отсутствия лицензии. Вещание должно быть прекращено в Интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник.