Захарова заявила о подлоге в вопросе запрета вещания RT DE

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business раскритиковал руководство ФРГ за позицию по проекту газопровода «Северный поток — 2». По его словам, эта европейская страна теперь является «заложницей России». Бывший американский лидер добавил, что предупреждал об этом экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.

Я действительно пытался уговорить её не заключать сделку по газопроводу. Я говорил, что Германия станет абсолютной заложницей, и именно это произошло. Она стала заложницей России. У них было множество конфликтов...