Захарова ответила генсеку НАТО футбольным лексиконом

https://static.news.ru/photo/ccf75432-c769-11eb-ac8c-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с НАТО, однако без привлечения военных экспертов это будет бессмысленно. Для обсуждения двусторонних отношений с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в своём Telegram-канале дипломат использовала футбольный лексикон.

Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов, — написала она.

Захарова уточнила, что без привлечения военных экспертов переговоры не будут иметь смысла. Она также подчеркнула, что Столтенбергу об этом прекрасно известно. Официальный представитель МИД РФ, помимо всего, ответила на слова генсека НАТО о том, что «мяч сейчас на стороне Москвы».

Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота — мы пробьём, — добавила Захарова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО. Об этом генсек Альянса заговорил в преддверии предстоящего саммита в Брюсселе.