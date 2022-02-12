Захарова заявила о действиях США по Украине, пропагандирующих войну

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия США и Британии в настоящее время являются пропагандой войны. Всё готово к тому, чтобы Белый дом нажал на придуманную экс-госсекретарём США Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка», отметила она в Telegram.

То, что делают сейчас США и Британия, — это классическая пропаганда войны. Она запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года, — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что в годы принятия пакта, а это было в эпоху холодной войны, его задачей являлось «отвести человечество от той пропасти», к которой его тянула риторика НАТО.

Но ни Вашингтон, ни Лондон возможности поднести спичку к стогу сена себя не лишают. То, что мы видим сейчас, — пропаганда войны в чистом виде, — уверена дипломат.

По её словам, такими выступлениями покрываются поставки вооружений на Украину и проведение там военных учений Альянса.

Ранее стало известно, что Москва озабочена решением некоторых стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что организацию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации.