Захарова заявила, что Запад провоцирует Киев атаковать Россию

Фото Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад открыто призывает Украину совершать удары по России, применяя предоставленное вооружение, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва даст жёсткий ответ на дальнейшие попытки провоцировать Киев атаковать российские объекты. Западным странам стоит отнестись к позиции РФ со всей серьёзностью, передаёт РИА Новости.

Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьёз восприняли заявления министерства обороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведёт к жесткому ответу со стороны России <...> Не советуем и дальше испытывать наше терпение на прочность, — сказала она.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина может наносить удары по путям и объектам снабжения ВС РФ в соответствии с международным правом. По его словам, подобные атаки стали бы частью самообороны Украины, поскольку только так действия России будут замедлены.

Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи, в свою очередь, одобрил стрельбу Украины по целям в пределах границ России, назвав её законным средством атаки. Он отметил, что Киев вправе нанести удар по «территории противника, атаковать его логистические линии, запасы топлива и склады боеприпасов».

Захарова в ответ заявила, что «глубина полёта» мысли руководства Минобороны Британии «уступает лишь интеллекту руководства Министерства иностранных дел этой страны».