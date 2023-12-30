Захарова заявила, что за терактом в Белгороде стоит Британия

Фото: МЧС РФ

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за атаками по Белгороду 30 декабря стоит Великобритания. По ее словам, Лондон в координации с Вашингтоном «подстрекает» Киев к террористическим действиям. Она также возложила ответственность за теракт на страны Евросоюза, которые поставляют оружие на Украину, передает ТАСС.

За терактом стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям, понимая, что контрнаступление Вооруженными силами Украины провалено. Лондон, как недавно заявили представители Банковой, запретил киевскому режиму вести переговоры с российской стороной, сделав ставку на «победу на поле боя», — сказала Захарова.

По ее словам, «англосаксы» пошли на осуществление терактов против мирного населения из-за отсутствия «шансов улучшить плачевное положение ВСУ на земле».

Днем 30 декабря массированному обстрелу подвергся центр Белгорода. По данным Минобороны РФ, погибли 12 взрослых и двое детей, еще 108 человек пострадали. Удары наносились ракетами с кассетными боеприпасами, в том числе ВСУ применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. По данным Telegram-канала Mash, обстрел центра Белгорода велся из Харьковской области.

Российские военкоры при этом призвали нанести ответный удар по украинским пунктам принятия решений. Военкор Юрий Котенок назвал обстрел Белгорода 30 декабря самым мощным за все время СВО.