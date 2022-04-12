Захарова: Япония встала на путь русофобии

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» оценила исключение «Азова» из списка нацистских образований японскими властями. Дипломат добавила, что Япония пополнила ряды русофобских стран. По мнению Захаровой, в списке азиатских государств — ненавистников России Япония занимает лидирующее место.

К сожалению, Япония как государство встроилась в эти самые русофобские ряды. И встроилась таким образом, что на азиатских просторах занимает в данном случае первую строчку, — заявила Захарова.

Япония ранее ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из РФ. Под рестрикции попали Сбербанк и Альфа-Банк, чьи активы были заморожены. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы РФ, представители армейского руководства страны.

Помимо этого, в Японии с 19 апреля вступает в силу запрет на импорт некоторых видов древесины, ряда машинного оборудования и алкоголя из России. О вводе запрета на импорт древесины, водки и машинного оборудования из России заявлял премьер-министр Японии Фумио Кисида. Причиной запрета стала ситуация вокруг Украины.