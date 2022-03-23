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Захарова назвала нелегитимными санкции США против Китая

14:18, 23 марта 2022
Захарова назвала нелегитимными санкции США против Китая Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Global Look Press
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США ввели ряд «нелегитимных» санкций против китайских чиновников из-за нарушения прав уйгуров. По словам дипломата, таким образом Соединённые Штаты в очередной раз после начала пандемии коронавируса проявили синофобию.

Синофобию в США уже расчехлили год назад, обвинив китайцев во всех пандемических бедах. Это был первый пробный шар. Китайцы не прогнулись. С чего бы великая держава должна услужливо внимать американскому диктату, основанному на лжи и беспринципности? Новый список за «преступления против уйгуров» — это ещё один шаг США по дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций, — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что США призывают Китай выступить со словами осуждения в адрес России и проводимой ею спецоперации на Украине. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что речь идёт о том, на какой стороне истории Пекин желает находиться. При этом США продолжают поддерживать «открытые каналы коммуникации» с КНР, добавила она.

Кроме того, Псаки заявила, что несоблюдение Китаем антироссийских санкций может повлечь ответные шаги со стороны США. На данном этапе, отметила она, Пекин соблюдает санкционный режим.

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