Захарова заявила, что РФ не планирует сегрегацию иностранного бизнеса

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Заявления о том, что Россия якобы просила у КНР оказать ей военную помощь на Украине, являются ложными, заявил официальный представитель Минобороны Китая У Цянь, передаёт РИА Новости. По его мнению, у США есть привычка создавать провокации и фабриковать слухи.

Ранее Financial Times и Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц США сообщили, что Россия якобы попросила у Китая военную технику и поддержку для действий на Украине, а также...