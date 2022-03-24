Захарова заявила, что РФ не планирует сегрегацию иностранного бизнеса
Захар Чайченко
Захар Чайченко
18:24, 24 марта 2022
Мария ЗахароваФото: NEWS.ru
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Россия никогда не выгоняла иностранный бизнес со своей территории, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По её словам, на территории страны никогда не было и не будет сегрегации российских предпринимателей от иностранных, пишет РИА Новости. Захарова уточнила, что в течение долго времени, несмотря на все санкционные ограничения, зарубежные компании участвовали в форумах, а также создавалась благоприятствующая атмосфера для импортного бизнеса.
Мы иностранный бизнес из нашей экономики никогда не выдавливали, только приветствовали. Терпели все санкции, при этом проводили форумы инвестиционные, приглашали, создавали режимы благоприятствования для иностранных компаний. И на будущее нет никаких решений, которые бы ставили западный бизнес на веки вечные в условия сегрегации, — сказала она.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил уверенность, что в России стоит ограничить права акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. Он направил письмо с такими предложениями министру экономического развития Максиму Решетникову. В качестве обоснования этих мер он указал необходимость защиты национальных интересов.