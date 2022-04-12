Захарова заявила, что Евросоюз начал превращаться в военную машину НАТО

Заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о военном сценарии на Украине превращает европейскую организацию в агрессивную машину НАТО, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» представитель МИД РФ Мария Захарова. В апреле Боррель заявил, что разрешить конфликт на Украине можно только военным путём и Евросоюз планирует продолжать поставки оружия и боеприпасов Киеву.

[Заявление Борреля] переводит работу Евросоюза, да и вообще существование этой организации, совершенно в иное качество. Из экономического блока, гуманитарной, политической организации эта структура стала частью военной агрессивной машины североатлантического пространства под зонтиком, безусловно, НАТО, — сказала дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля сообщил, что Запад проводит по отношению к Москве озлобленную и остервенелую политику. По его словам, Россия никогда не подчинится давлению. По мнению министра, слова Борреля о ситуации на Украине говорят о том, что ЕС рассматривает Киев как плацдарм для подавления РФ. Таким образом Европа намерена подчинить Россию себе, но этого не произойдёт, отметил Лавров.