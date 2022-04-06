Захарова заявила, что европейские посольства не прекратят работу в Москве
Захар Чайченко
Захар Чайченко
19:23, 06 апреля 2022
Табличка на здании посольства Федеративной Республики ГерманииФото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Европейские посольства не прекратят работу в Москве, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она назвала дипломатию неизменным средством межгосударственного общения, значение которого в текущих условиях становится всё выше. Об этом сообщает ТАСС.
Мы как раз рассматриваем дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения, значимость которого в нынешних условиях только возрастает. Вместе с тем о прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идёт, — пояснила Захарова.
Дипломат также подчеркнула, что в ЕС тем временем продолжается антироссийская истерика. Захарова считает, что страны Запада выбрали дипломатов целью своей охоты «в качестве ещё одного рычага воздействия на Россию».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность полного разрыва дипломатических отношений со странами Запада. Он отметил, что это произойдет в случае продолжающихся высылок российских дипломатов. Высылка символизирует закрытие окна для установки дипломатических контактов.
С начала спецоперации РФ на Украине из США и Евросоюза выслали уже несколько сотен российских дипломатов. Однако Япония и Австрия отказалисьпризнавать представителей российских дипведомств персонами нон грата, а Франция тем временем отменила все ограничения на въезд россиян.