Захарова заявила, что европейские посольства не прекратят работу в Москве

Европейские посольства не прекратят работу в Москве, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она назвала дипломатию неизменным средством межгосударственного общения, значение которого в текущих условиях становится всё выше. Об этом сообщает ТАСС.

Мы как раз рассматриваем дипломатию как неизменное средство межгосударственного общения, значимость которого в нынешних условиях только возрастает. Вместе с тем о прекращении работы европейских посольств в Москве речи не идёт, — пояснила Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что в ЕС тем временем продолжается антироссийская истерика. Захарова считает, что страны Запада выбрали дипломатов целью своей охоты «в качестве ещё одного рычага воздействия на Россию».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил возможность полного разрыва дипломатических отношений со странами Запада. Он отметил, что это произойдет в случае продолжающихся высылок российских дипломатов. Высылка символизирует закрытие окна для установки дипломатических контактов.

С начала спецоперации РФ на Украине из США и Евросоюза выслали уже несколько сотен российских дипломатов. Однако Япония и Австрия отказались признавать представителей российских дипведомств персонами нон грата, а Франция тем временем отменила все ограничения на въезд россиян.