Захарова заявила, что Британия ответит на обращение жены Медведчука

Британия не будет затягивать с ответом на обращение супруги украинского оппозиционера Виктора Медведчука Оксаны Марченко к властям Соединённого Королевства, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. В своём Telegram-канале дипломат предположила, что Борису Джонсону, не так давно ездившему в Киев, рассказали «о судьбе» сдавшихся в плен наёмников Эйдена Эслина и Шона Пиннера. Захарова надеется, что британский министр иностранных дел Лиз Трасс пояснит, какова была цель поездки британских боевиков на Украину.

Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали, — сказано в сообщении.

Ранее жена арестованного на Украине оппозиционного политика Медведчука Марченко обратилась к родственникам двух британских военнослужащих, сдавшихся в плен России и ДНР в Мариуполе, с просьбой попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказать влияние на Киев и обменять их на Медведчука.

СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото политика в наручниках и похвалил сотрудников ведомства за успешное проведение операции. Позднее украинский лидер предложил обменять его на попавших в плен украинских военных. Москва предложение не приняла.

Марченко ранее представила доказательства того, что спецслужбы Украины пытали её мужа. По словам женщины, на одной из фотографий она рассмотрела на лице мужа большие гематомы и синяки.