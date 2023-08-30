Захарова заявила о невозможности зерновой сделки без России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Речи о работе зерновой сделки без участия России идти не может, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она подчеркнула, что вопрос зерновой сделки будет одной из тем обсуждения на предстоящих в Москве переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его турецким коллегой Хаканом Фиданом, запланированных на 31 августа.

Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может. Это невозможно физически, — сказала Захарова.

Дипломат обратила внимание, что для возобновления черноморской инициативы необходимо в полном объеме учитывать интересы Москвы всеми сторонами соглашения.

Ранее Захарова анонсировала переговоры министров в Москве. По ее словам, они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также поговорят о ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и странах Южного Кавказа.

По одному из сценариев возобновления зерновой сделки, Москвы не будет в числе участников соглашения. Такой вариант предусматривает «односторонние действия и создание альтернативных маршрутов на основе двусторонних соглашений». К примеру, Украина расширит поставки сельхозпродукции по реке Дунай или наземным путем в Европу.