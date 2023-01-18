Захарова заподозрила Еврокомиссию в желании поставить Киеву ядерное оружие

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала призыв главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к западным странам поставить Киеву «любые» возможные вооружения. Дипломат предположила, что глава ЕК могла подразумевать в том числе ядерное оружие.

Глава Еврокомиссии Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли? — написала Захарова.

Подписчики представителя российского МИД пришли к выводу, что фон дер Ляйен «окончательно отчаялась» в борьбе с Россией.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обратилась к западным странам с призывом поставить Киеву любое оружие, которое тот сможет использовать. Глава ЕК отметила на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Запад должен сделать «важный шаг в поддержке вооруженных сил Украины». Она при этом не стала уточнять, входит ли оружие массового поражения в число «передовых систем».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее заявил о желании страны присоединиться к Германии и США в организации поставок Киеву зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Свое намерение политик озвучил в ходе своего визита в Белый дом. Нидерланды обладают данными системами, но о поставках Киеву до этого момента речь не шла.