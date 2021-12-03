18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Захарова: Запад злится, потому что понимает «красные линии» РФ

23:46, 03 декабря 2021
Захарова: Запад злится, потому что понимает «красные линии» РФ Мария Захарова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила непростое отношение Запада к России. Там злятся, поскольку понимают значение установленных Москвой «красных линий», заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Если бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились, — подчеркнула дипломат.

В Москве не раз заявляли, что превращение соседних с Россией стран в военный плацдарм НАТО считают категорически неприемлемым. Одной из «красных линий» в России называют вступление в Альянс Украины и Грузии.

Ранее стало известно, что не Россия будет решать, принимать Украину в члены НАТО или нет. Решение примет сам Альянс, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что важно помнить, откуда исходят провокационные действия, и это не США и Украина.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео