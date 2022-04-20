Захарова: за Зеленским стоят западные кураторы из США и НАТО

Соединённые Штаты и НАТО управляют процессами на Украине, поэтому о самостоятельности украинского лидера Владимира Зеленского не может идти и речи. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24». По её словам, рассуждать на тему заявлений Зеленского контрпродуктивно, потому что «сегодня он говорит одно, а завтра другое».

О самостоятельности Владимира Зеленского говорить не приходится ни сейчас, ни до этого. За ним стоят, естественно, его кураторы. В первую очередь это Вашингтон и другие структуры НАТО, — сказала Захарова.

По её словам, президент Украины не контролирует ситуацию в стране. Она указала, что заявления Зеленского «делаются им в разных агрегатных состояниях».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком. По его словам, от главы украинского государства можно ожидать чего угодно, поскольку он «напрямую зависит от своих американских, прежде всего, кураторов».