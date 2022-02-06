Захарова: вывод сил ОДКБ из Казахстана не был связан с переговорами с КНР

↵Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале опровергла сообщения СМИ о том, что силы ОДКБ были выведены из Казахстана после переговоров главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и посла КНР в России Чжана Ханьхуэя. По её словам, китайский дипломат не звонил министру иностранных дел РФ. Так дипломат ответила журналистке «Эха Москвы» Юлии Латыниной, которая связала вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана с влиянием Китая.

Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Китая. А что будем делать с телефонными переговорами Сергея Лаврова с турецким и индийским коллегами накануне ввода сил ОДКБ? Где глубокая мысль эксперта о том, что именно после этого российские военные полетели в Алма-Ату? Решение о вводе и выводе сил ОДКБ принимается членами ОДКБ. Китай не является членом этой организации, — сообщила Захарова.

По её словам, МИД РФ регулярно даёт комментарии, в том числе на площадках международных организаций, по поводу ситуации в Казахстане и проведённой в республике операции ОДКБ. Захарова подчеркнула, что вопрос об уровне экспертов российских либеральных СМИ, включая радиостанцию «Эхо Москвы», «встал в полный рост».

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имевшемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения её главы Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты инфраструктуры Казахстана, позволив использовать казахстанские войска для борьбы с боевиками. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.