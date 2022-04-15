Захарова: высылка дипломатов РФ из Скопье ухудшит отношения между странами

Высылка шести российских дипломатов в Скопье негативным образом скажется на отношениях между Россией и Северной Македонией, цитирует ТАСС слова представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она отметила, что северомакедонские власти идут на поводу Запада, пребывающего в «русофобском угаре». Она подчеркнула, что подобные действия руководства Северной Македонии не могут соответствовать интересам её граждан.

Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия. Безусловно, это не может соответствовать интересам народа Северной Македонии. Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежит на Скопье, — сказала она.

Представитель МИД России добавила, что российская сторона ответит на действия Северной Македонии.

15 апреля власти Северной Македонии объявили шесть российских дипломатов персонами нон грата. По информации МИД страны, россияне нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Они должны покинуть страну в течение пяти дней.

Захарова ранее заявила, что Запад использует объявление послов РФ «нежелательными персонами» как информационно-политическую атаку. По мнению дипломата, каждый такой случай приводит двусторонние отношения в анабиоз.

За последний месяц Дания, Германия, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия и ряд других стран объявили о высылке около 200 сотрудников посольств РФ. Больше всего членов дипмиссии выслали ФРГ и Польша, глава МИД Германии Анналена Бербок объявила персонами нон грата 40 дипломатов, из Варшавы выслали 45 из 50 дипломатических сотрудников посольства.