До исступления американских дипломатов доводили не акустические атаки российских спецслужб, а обыкновенные сверчки. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, «правда оказалась смешнее троллинга «русских хакеров».

Как пояснила Захарова, причиной так называемого «гаванского синдрома» у американских дипломатов по всему миру стали простые насекомые. При этом известно об этом стало ещё в 2018 году, когда специальной экспертной группой по заказу Госдепа США было проведено секретное исследование.

Согласно исследованию, до исступления американских дипломатов доводили anurogryllus celerinictus. И это не позывные ЧВК «Вагнер». Так на латыни называются короткохвостые сверчки из семейства настоящих сверчков, - написала она.

Захарова напомнила, что США уже несколько лет обвиняют то кубинские власти, то российские спецслужбы в использовании «каких-то пси-лучей, направленного излучения и других гиперболоидов», из-за которых страдают американские дипломаты. Началось всё в 2016 году в Гаване. Тогда американцы заявили, что из-за непонятного воздействия у их дипломатов болит и кружится голова, звенит в ушах. Схожие симптомы наблюдались у дипломатов в КНР в 2018 году.

Позже в эфире программы «Соловьёв Live» на YouTube Мария Захарова отметила , что насекомые «поставили мир на грань очередной катастрофы, очередного конфликта».

Ранее сообщалось, что несколько американских дипломатов, работающих над связанными с Россией проблемами, пожаловались на так называемый гаванский синдром — резкое ухудшение самочувствия с головными болями. Инцидент произошёл в Берлине. Сотрудников американского посольства в ФРГ мучали головные боли, бессонница и вялость. Один из пострадавших рассказал на условиях анонимности, что не может понять, что с ним произошло, но перед приступом он работал над проблемами, связанными с поставками газа из России, и вопросами вмешательства Москвы в политику ЕС, а также над кибербезопасностью.

По мнению директора Третьего Европейского департамента МИД России Олега Тяпкина, домыслы о «гаванском синдроме» у американских дипломатов в Берлине абсурдны и напоминают сюжет из плохой бондианы.