МИД России оценил перспективы заключения мира с Японией Захарова: Россия не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия не намерена вести мирные переговоры с Японией, занимающей откровенно недружественную позицию в отношении Москвы, заявила в ходе брифинга корреспонденту NEWS.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, из-за действий Токио множатся пакеты антироссийских санкций, а в японском обществе разжигаются русофобские настроения.

После начала СВО в феврале 2022 года правительство Японии проводит откровенно недружественный курс в отношении России. Множатся пакеты незаконных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются именно русофобские настроения, — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что Россия будет принимать жесткие меры в отношении любых выпадов Токио.

У дальневосточных рубежей нашей страны совместно с США и другими государствами — членами НАТО наращивается военная активность. Мы не видим возможности продолжать с Токио имевший место ранее диалог. На любые враждебные выпады японских властей РФ будем реагировать максимально жесткими для Японии контрмерами с адекватным использованием всех доступных средств, — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о планах заключить мирный договор с Россией после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Соответствующее заявление он сделал во время выступления с программной речью в нижней палате парламента. Вместе с этим он подчеркнул, что Токио продолжит вводить санкции против Москвы из-за ситуации на Украине.