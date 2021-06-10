Захарова высказалась о разминировании Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/c5de8c30-c9f6-11eb-9d73-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве рассчитывают, что процесс разминирования в Нагорном Карабахе будет ускорен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат также добавила, что трёхсторонняя рабочая группа России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху в ближайшее время возобновит свою работу.

Мы рассчитываем, что трёхсторонняя рабочая группа в ближайшее время возобновит свою деятельность, в соответствии с трёхсторонними договорённостями лидеров, — заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев оценил роль России в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, когда ситуация обострилась, в странах СНГ на уровне руководителей и министров иностранных дел предпринимались усилия, чтобы побудить все стороны к прекращению кровопролития, и этого удалось достичь. Лебедев добавил, что сейчас Россия продолжает предпринимать всё необходимое для процесса урегулирования проблем, а со стороны Баку и Еревана звучат заявления о необходимости смотреть в будущее.