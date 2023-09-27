Захарова выразила соболезнования родным погибших при взрыве в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга выразила соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на складе топлива в Карабахе 25 сентября. По ее словам, ситуация в регионе остается непростой.

Мы хотели бы выразить соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на складе горюче-смазочных материалов близ Степанакерта 25 сентября. Всем пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления, российские миротворцы принимали самое активное участие в тушении возникшего пожара, оказании на месте неотложной медицинской помощи, — заявила Захарова.

Вертолетами российского миротворческого контингента для продолжения лечения в Армению были эвакуированы 120 жителей Карабаха, тяжело раненных в результате ЧП, указала Захарова.

Российская сторона продолжит прилагать усилия в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, миротворческий контингент остается основным стабилизирующим механизмом в регионе, подчеркнула представитель МИД РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные врачи миротворческого отряда оказали неотложную помощь жителям Карабаха, пострадавшим при взрыве топлива на территории, прилегающей к автодороге Ханкенди — Агдам. Начальник медицинского отряда контингента Павел Суслов сообщал, что по состоянию на 26 сентября к военным медикам обратились 23 человека, у которых диагностированы ожоги.