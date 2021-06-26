Захарова вспомнила басню Крылова, говоря о двух версиях взрывов во Врбетице

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала различие видений президента и премьера Чехии относительно взрывов во Врбетице. Говоря о двух версиях событий, дипломат вспомнила басню Ивана Крылова «Лебедь, Щука и Рак».

Захарова в своём Telegram-канале процитировала две новости — позиции премьера Андрея Бабиша и лидера Чехии Милоша Земана. Первый утверждает, что к инциденту во Врбетице причастны российские спецслужбы и другие версии не рассматриваются. В свою очередь глава государства заявил, что рассматривает разные версии по поводу данного инцидента.

Когда в товарищах согласья нет, // На лад их дело не пойдёт, // И выйдет из него не дело, только мука. // Однажды Лебедь, Рак да Щука... — процитировала Захарова.

Напомним, что мораль басни заключается в том, что если все участники будут стоять на своём, то работа не сдвинется с места.

Чешские власти в апреле обвинили спецслужбы России в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году и выслали 18 дипломатов РФ, заподозрив их в шпионаже. Это привело к обострению отношений между Москвой и Прагой. Российская сторона назвала обвинения голословными и ответила высылкой 20 чешских дипломатов.

Ранее сообщалось, что президент и премьер Чехии поспорили о версиях взрывов во Врбетице.