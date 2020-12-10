Захарова возмутилась выставкой в Токио, посвящённой Курилам

https://static.news.ru/photo/b6722c74-3af0-11eb-9184-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД РФ

МИД России возмущён выставкой о южных Курильских островах, прошедшей в Токио 1–3 декабря. На ней пренебрегли российским суверенитетом над этими территориями.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя мероприятие. Она также посоветовала бы добавить в экспозицию выставки некоторые документы, поскольку она имела мало общего с историческими реалиями.

Главное, о чём забыли, организаторы забыли, — это суверенитет нашей страны над южными Курилами. Он закреплён Уставом ООН. Мы убеждены, что документ должен встречать посетителей выставки в качестве главного экспоната выставки, — цитирует её ТАСС.

Захарова добавила, что среди экспонатов не нашлось места сосредоточения на южных Курилах военно-морской эскадры, совершившей в декабре 1941 года вероломное нападение на Перл Харбор. Также в экспозиции не было фотографий церемонии подписания закономерного итога развязанной Японией войны на Тихом океане — Акта капитуляции 2 сентября 1945 года.

Весьма показательно, что эта окончательная точка осталась незамеченной именно в нынешнем году, когда весь мир отмечает 75-летие со дня её окончания, — заявила Захарова.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство иностранных дел РФ отреагировало на информацию о том, что США признают уроженцев Южных Курил японцами. МИД назвал Штаты ревизионистами и заявил, что их властям нужно знать свои границы и «красные линии».