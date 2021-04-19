Захарова возмутилась молчанием США в связи с отъездом из РФ посла Салливана

https://static.news.ru/photo/0e617f70-a1b2-11eb-a93c-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Соединённые Штаты никак не комментируют отъезд своего посла в РФ Джона Салливана, и это вызывает недоумение Москвы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что в связи с этим американские СМИ обращаются за информацией в российское ведомство, что вызывает неудобства.

Они формулируют вопрос иезуитски: информировали ли нас американцы о планах своего посла. Я понимаю, почему западные журналисты должны так выкручиваться, переставлять слова, находить формулировки и спрашивать нас. Потому что американские представители — ни Белый дом, ни Госдеп, ни пресс-служба американского посольства — не находят и полминуты, чтобы прокомментировать то, что комментировать обязаны, — высказалась Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

Послу США в РФ Джону Салливану съездить домой посоветовал глава российского МИД Сергей Лавров. Он указал, что Салливану следует отправиться в Вашингтон и «провести там подробные, серьёзные консультации». Такая рекомендация последовала на следующий день после введения США новых ограничений для России.

Как стало известно, Джон Салливан улетит на родину на этой неделе, спустя несколько дней он вернётся обратно в Москву. Посол намерен проведать свою семью и встретиться с членами новой администрации Белого дома.