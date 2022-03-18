Захарова: в США запустили программу «доносительства и стукачества»

Соединённые Штаты запустили программу «доносительства и стукачества», направленную на поиск и предоставление данных о средствах, полученных в результате коррупционных действий с участием членов российского правительства, сообщила в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США в нынешних сложных экономических условиях (инфляция бьёт рекорды за полвека, цены на бензин ушли на заоблачные высоты), видимо, решили поддержать свой народ и запустили программу поддержки доносительства и стукачества. Вашингтон призвал своих граждан сообщать куда следует обо всех средствах, «полученных в результате коррупционных действий с участием правительства Российской Федерации», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что данная инициатива называется Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program («Программа вознаграждений за возвращение активов клептократий»). Она рассудила, что раз американцы обеспокоены коррупционными вопросами России, то для начала руководству США нужно самому решить данные вопросы.

Где, например, «афганские миллиарды», выделенные на восстановление страны и развитие её инфраструктуры, почему Кабул был взят за три часа? Куда уходят миллионы, выделенные на программы USAID (Агентство США по международному развитию)? Где отчётность о результатах? На каком основании проводится нелегитимная заморозка зарубежных активов? В общем, есть над чем поработать, — отметила Захарова.

18 марта власти США объявили о награде в размере до $5 млн за помощь Министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации». В частности, премию обещают заплатить тому, кто назовёт местонахождение яхт российских олигархов. В рамках Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program, одобренной Конгрессом в 2021 году, человек может получить награду за информацию, которая приведёт к аресту, ограничению или конфискации имущества.