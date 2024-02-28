Захарова: в Совбезе Армении передергивают факты, чтобы очернить ФСБ РФ Захарова: в Совбезе Армении пытаются очернить представителей Погранслужбы ФСБ РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва осудила секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна за высказывания о том, что российские силовики не предотвратили вооруженный инцидент на армяно-азербайджанской границе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее мнению, попытки очернить российские силовые ведомства контрпродуктивны.

Мы оцениваем подобные высказывания исключительно негативно. Секретарь Совбеза Армении уже не впервые передергивает факты, лишь бы — я так думаю — понравиться кому-то на Западе и выдумать поводы для критики России. В районе населенного пункта Неркин Ханд нет российских военных, — заявила представитель дипломатического ведомства.

Как напомнила Захарова, по договоренности с самим же Ереваном, там с 2021 года размещен пост погранслужбы ФСБ РФ. Она назвала контрпродуктивными попытки очернить российских пограничников.

При этом, как мы знаем, в Армении проводится расследование на предмет нарушения приказа о недопущении провокаций и сохранения сдержанности в пограничной области, — сказала Захарова.

Представитель МИД также напомнила, что российские пограничники свыше 30 лет несут охрану рубежей Армении и при этом не раз «доказывали делом» свою востребованность.

На контрасте с нашими пограничниками — еэсовские, как я уже сказала, псевдонаблюдатели, занимаются совсем не тем, зачем их туда позвали. На самом деле их главное занятие — разведывательная деятельность в отношении России и Ирана. Ну и, естественно, — немного самопиара, — добавила представитель МИД.

Напомним, 13 февраля в Баку сообщили, что пограничные войска Азербайджана провели «операцию возмездия» в ответ на действия ВС Армении, в результате чего был уничтожен армянский боевой пост. Поводом для операции послужил обстрел, в результате которого 12 февраля был ранен азербайджанский пограничник.

21 февраля Григорян заявил, что российские военные, которые присутствовали в районе села Неркин Ханд, «не смогли остановить инцидент». 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас мир с Азербайджаном невозможен. По его словам, это становится ясно, если вспомнить последние инциденты.