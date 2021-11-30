Захарова рассказала о позиции России по предстоящим выборам в Ливии

Эмад Аль-Сайех, председатель Высшей национальной избирательной комиссии, объявляет о выдвижении своей кандидатуры на пост президента во время пресс-конференции в Триполи. В общей сложности 98 кандидатов, в том числе две женщины

Основополагающим постулатом России является предоставление всем ливийским общественно-политических кругам равные возможности участвовать в избирательном процессе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Ранее она назвала «дискриминацией» отказ Высшей избирательной комиссии Ливии допустить к участию в президентских выборах сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама.

Наш основополагающий постулат — предоставление представителям всех ливийских общественно-политических кругов равных возможностей участвовать в избирательном процессе. Важно, чтобы его подготовка проходила таким образом, чтобы результаты не могли быть подвергнуты сомнению, — сказала Захарова.

Она отметила, что позиция российской стороны хорошо известна, она не менялась. По её словам, Москва и далее будет исходить из этого.

Ранее сообщалось, что Сейф аль-Ислам Каддафи решил баллотироваться на пост президента страны. Он подал документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы государства, которые должны состояться 24 декабря. Позже стало известно, что ВИК Ливии отклонила его заявку. Как указано в объяснении, Каддафи получил отказ по причине несоответствия документов кандидата ряду требований избирательного законодательства. Как следует из заявления, он не предоставил документ об отсутствии непогашенной судимости.