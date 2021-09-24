Захарова упрекнула Британию и Францию в лицемерии из-за беженцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала Великобританию и Францию за их лицемерное отношение к беженцам из Сирии. Она считает, что таким образом эти страны используют тему мигрантов в своих геополитических интересах в информационной кампании против Дамаска. Об этом дипломат написала на своей странице в Telegram.

Она напомнила, что министр иностранных дел Великобритании Прити Пател не так давно обещала, что её страна поможет Франции в вопросе с мигрантами, если французские пограничники улучшат эффективность своей работы. По словам Захаровой, если этого не произойдёт, то Британия просто начнёт разворачивать суда обратно во Францию, вопреки общепринятой гуманитарной практике.

Ни совести, ни памяти... На французском берегу Ла-Манша скопилось большое количество нелегальных мигрантов <...>, их конечным пунктом назначения является Англия. Да вот только жители острова этому не очень рады, — написала официальный представитель МИД России.

Она вспомнила трагическую историю сирийского мальчика Айлана Курди. В 2015 году его тело было выброшено на берег из-за того, что его семья бежала из Сирии из-за войны. На следующее утро фотографии обошли все передовицы мира.

Он стал символом страданий тысяч и тысяч беженцев из разрушенной при поддержке Запада страны, — написала Захарова.

По её мнению, теперь государства, которые отказываются принимать мигрантов, «нещадно использовали» изображение мальчика для продвижения своих геополитических интересов, сделав из трагедии «политический мем и оружие информационной войны против Дамаска».

Ранее сообщалось, что более половины мигрантов, пребывающих в британских депортационных центрах, находятся в суицидальном состоянии либо являются жертвами пыток. Об этом стало известно в ходе исследования журналистов, проведённого совместно с юридическими службами и благотворительными НКО.

Опрос около 200 задержанных, содержавшихся в семи центрах депортации, показал, что каждый третий имеет на иждивении детей в Великобритании, а 84% не были проинформированы о том, что их депортируют.