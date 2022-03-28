Захарова уличила Зеленского в лицемерии по вопросу свободы СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Владимира Зеленского в лицемерии относительно свободы СМИ в России и на Украине. В Telegram-канале дипломат написала, что он одновременно заявил об уничтожении свободы слова в РФ и о решении закрыть три оппозиционных телеканала на Украине.

Захарова привела слова Зеленского о том, что закрытие трёх оппозиционных телеканалов на Украине не является наступлением на свободу слова, так как они вели «пропаганду, финансируемую „страной-агрессором“». При этом он отметил, что в России уничтожена свобода слова.

Человек, вроде, один и тот же. Состояние что ли разное? — написала дипломат.

Как сообщалось, Госкомитет по ТВ и радиовещанию Украины объявил о запрете ввоза и распространения издательской продукции из РФ. Решение об этом принято с целью недопущения «культурного и информационного влияния» на население Украины. В ведомстве не уточнили, будет ли запрет распространяться на украинских авторов, которые находятся и работают в России.

Ранее Зеленский подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сотрудничество с РФ. Максимальный срок наказания составляет 15 лет лишения свободы.