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Мир

Захарова: украинские власти готовят провокации в Сумской области

18:31, 13 апреля 2022
Захарова: украинские власти готовят провокации в Сумской области Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти готовят провокации в населённых пунктах Сумской области, сообщает ТАСС. По её словам, постановки готовятся в населённых пунктах Середина-Буда и Нижняя Сыроватка, где ранее находились российские военнослужащие.

Сейчас Киев готовит новые постановки в населённых пунктах Середина-Буда, Нижняя Сыроватка в Сумской области, где ранее находились российские войска, сказала Захарова.

Дипломат призвала не поддаваться на готовящиеся провокации со стороны украинской стороны. 

Ранее в Минобороны заявили, что украинские военнослужащие под руководством сотрудников спецслужб из Великобритании готовят провокацию на территории Сумской области. Как сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, в город Середина-Буда пригласили иностранных журналистов для съёмки постановочных сюжетов.

При этом, по его словам, чтобы скрыть провокации и исключить разоблачения реальными свидетелями, в городе ввели комендантский час, а из мест проведения съёмок принудительно выселили местное население. 

11 апреля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская сторона может готовить провокацию в Одессе, чтобы затем обвинить в этом Россию. По его словам, в городе были замечены украинские военные, переодетые в российскую форму. Дипломат отметил, что Москва передала ООН информацию о готовящихся провокациях со стороны Киева.

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