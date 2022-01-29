Захарова: Украина строит «финансовые пирамиды»

Украина занимается не дипломатией, а созданием своего рода «финансовых пирамид», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она в Telegram отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «новом статусе» ведомства.

Украинский министр в колонке для издания «НВ» ранее сравнил работу дипломатов страны с современным гаджетом. Он заявил, что «челночную дипломатию» сменила «сетевая дипломатия с центром в Киеве».

Сетевая — да, только не дипломатия, а маркетинг. Сетевой маркетинг по-киевскирежимному с уставным капиталом в виде национальных интересов, давайте назовём вещи своими именами, раз Кулеба сказал «а». В его основе принципы «финансовой пирамиды», — отреагировала Захарова.

Ранее стало известно, что Дмитрий Кулеба заявил о наличии у Киева новой стратегии для «противодействия России». По его словам, дипломатия на Украине решает одновременно сразу несколько задач, при этом сохраняя «незыблемый вид». У Киева получилось объединить «очень высокий уровень международной поддержки Украины».