18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Захарова: Украина нашпигована оружием НАТО

23:38, 12 февраля 2022
Захарова: Украина нашпигована оружием НАТО Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нашпигована оружием НАТО. При этом присутствие советников с Запада увеличилось кратно, рассказала она в эфире «Соловьёв Live».

Украина нашпигована оружием, это оружие, которое поставляется натовскими странами во главе с США, Британией и так далее, — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что за два последних месяца число инструкторов на Украине увеличилось кратно.

Ранее стало известно, что Мария Захарова обвинила медиа и источники, заявляющие о готовящемся вторжении России на Украину, в глобальной провокации. По её словам, кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, «такой информации нет ни у кого».

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео