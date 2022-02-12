Захарова: Украина нашпигована оружием НАТО

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Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что в России ведомства подготовили ответ НАТО и США на предложения по гарантиям безопасности. По словам помощника российского лидера по международным делам Юрия Ушакова, в ближайшее время Москва объявит их, сообщает РИА Новости.

Было сказано, что мы уже практически завершили межведомственную проработку наших возможных действий и об этом будет объявлено в ближайшее время, — отметил Ушаков. Учитывая установки Украины, предусматривающие возврат Крыма силовым...