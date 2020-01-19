https://static.news.ru/photo/85dc0630-3ae1-11ea-a841-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на сходство слов госсекретаря США Майкла Помпео о Ливии с продвигаемой МИД РФ позицией в отношении внутригосударственных кризисов со времен конфликта в Косово.

Помпео ранее заявил о том, что ливийцы должны решить вопрос о будущем своей страны без внешнего вмешательства. Захарова на своей странице в Facebook отметила , что эти слова как будто «с сайта МИД России позаимствовали». Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что такую же позицию Москва высказывала в отношении Ирака, Косова и во время «арабской весны», причём призывы эти были адресованы, как правило, США.

19 января в Берлине проходит международная конференция по Ливии. Как сообщал NEWS.ru, участники встречи окончательно согласовали текст итогового документа.