Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на сходство слов госсекретаря США Майкла Помпео о Ливии с продвигаемой МИД РФ позицией в отношении внутригосударственных кризисов со времен конфликта в Косово.
Помпео ранее заявил о том, что ливийцы должны решить вопрос о будущем своей страны без внешнего вмешательства. Захарова на своей странице в Facebook
19 января в Берлине проходит международная конференция по Ливии. Как сообщал NEWS.ru, участники встречи окончательно согласовали текст итогового документа.
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