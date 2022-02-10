Захарова указала на искусственность доводов Лондона для введения санкций
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:50, 10 февраля 2022
Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британии уже можно не задумываться над тем, чтобы обосновывать введение санкций против России. Всем очевидна искусственность их доводов, отметила она в эфире телеканала «Россия 1».
Можно было просто в принципе уже не подставлять ни одну причину, потому что все понимают сегодня: всё, что идёт после слова «санкции» в виде объяснения, уже никого не интересует. Потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок, — подчеркнула представитель МИД.
Одним из результатов последней встречи глав Великобритании и Франции стала договорённость продолжать совместную работу, направленную на разработку пакета антироссийских санкций.
Ранее стало известно, что Россия не должна мешать Украине определять её будущее, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Она также добавила, что, несмотря на возможность санкций в отношении РФ, она приехала обсуждать альтернативу эскалации ситуации вокруг Украины.