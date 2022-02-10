Захарова указала на искусственность доводов Лондона для введения санкций

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Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение заявления о «геноциде мигрантов» в Польше и принял его для дальнейшего рассмотрения. Ранее сообщение о принятии судом заявления поступило от главы белорусского центра «Системная правозащита». Организация представляет интересы попросившего убежище польского военнослужащего Эмиля Чечко в Белоруссии, пишет РИА Новости.

Мы можем подтвердить, что мы получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт. Как и в случае со всеми подобными заявлениями, мы проанализируем представленные материалы в соответствии с Римским статутом...