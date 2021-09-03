Захарова оценила намерения США отомстить за гибель американцев в Кабуле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление американских властей о намерении отомстить за гибель их военных при взрыве у аэропорта Кабула. Своё мнение она высказала в эфире «Радио России».

По её словам, американцы будут мстить афганцам за собственный провал.

Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта, в аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана <...> Нужно напомнить, что США находились там именно с миссией возмездия, 20 лет они эту миссию именно возмездия осуществляли. Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения, — считает Захарова.

Она напомнила, что США и так находились в этой стране «именно с миссией возмездия», но эти 20 лет потратили впустую.

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.

Ранее сообщалось о терактах в районе воздушной гавани Кабула. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещено в РФ). Пентагон подтвердил, что жертвами террористической акции стали 13 военнослужащих армии США и ещё 18 получили ранения. СМИ сообщали о 170 погибших мирных гражданах Афганистана и о более чем 200 раненых. Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что руководство группировки осуждает теракты.