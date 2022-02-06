Захарова сравнила Украину, США и Британию с Трусом, Балбесом и Бывалым

Власти Украины, США и Великобритании напоминают киногероев советской комедии режиссёра Леонида Гайдая «Кавказская пленница», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала. Она назвала Киев Трусом, а Вашингтон и Лондон — Балбесом и Бывалым.

Помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница», там три героя — Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой — Лондон, — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что США и Великобритания выдумали «российскую угрозу» для своей дальнейшей «героической борьбы с ней и победы». По мнению Захаровой, подобным образом Западу выпала возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, а также появился шанс «слить миллиарды на вооружение неокрепших демократий» и способ возродить имидж «непобедимых» после провала в Афганистане.

Она также подчеркнула, что Евросоюз не является беспристрастной стороной в украинском конфликте и отстаивает свою сферу влияния, застолблённую ещё в 2013 году, когда в Брюсселе продавливали ассоциацию Украины с ЕС, но в итоге Киев не приняли в организацию.