«Руки помнят»: МИД сравнил материал DW с пропагандой времён Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале сравнила материал теле- и радиокомпании ФРГ Deutsche Welle с немецкой пропагандой времён Второй мировой войны. DW ранее опубликовала статью о новом главе Христианско-демократического союза Фридрихе Мерце, в которой отмечается, что он крайне критично настроен к президенту РФ Владимиру Путину и является противником курса Ангелы Меркель.

Увидела вчера «новость» спонсируемого из бюджета ФРГ пропагандистского ресурса Deutsche Welle и ассоциативно поняла, что мне это всё напоминает. Полистала материалы о немецкой пропаганде времён Второй мировой. Может, они не специально, просто, как говорится, «руки помнят»? — написала Захарова.

Она также поинтересовалась, как эту публикацию оценят в Союзе журналистов Германии.

Кто-то должен дать этому оценку, раз немецкое правительство и общественные организации так рьяно защищают медиаряды от пропаганды, — отметила представитель МИД.

В материале, опубликованном в Twitter-аккаунте DW, также говорится о том, что Мерц считает варварскими действия российской армии в Сирии. По его мнению, когда Путин уйдёт, Россия может рассчитывать на доступ к внутреннему рынку Евросоюза.

Ранее Захарова расценила как проявление акта тоталитаризма рекомендации Минспорта Украины атлетам не давать интервью на русском языке и не фотографироваться с россиянами на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.