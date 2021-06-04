Захарова пристыдила США за неуважение к китайцам

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Перед Соединёнными Штатами поставлена задача дискредитировать Олимпийские игры, которые в 2022 году пройдут в Пекине. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала заявление Госдепа, сделанное в связи с очередной годовщиной событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Вашингтон сказал, что уважает тех, кто в Китае продолжает борьбу за права человека.

Как отметила Захарова, по факту Госдеп мало кого уважает в КНР. Это уважение, по мнению дипломата, не распространяется ни на производителей фармацевтической продукции, которая идёт на американский рынок, ни на тех, кто собирает на китайских заводах для Силиконовой долины микросхемы. В списке Захаровой обозначены ещё несколько профессий, представители которых делают много важных вещей для всего мира, но которых всё равно не уважают американцы.

Про китайских спортсменов и говорить нечего. Их в Госдепе не уважают настолько, что поставили задачу полностью дискредитировать запланированную на 2022 год зимнюю Олимпиаду в Пекине. Нет у Госдепа уважения к труду и истинным ценностям. Есть даже не уважение, а мотивация тех, кто реализует их деструктивную повестку, — написала представитель МИД.

Ранее стало известно, что американские власти в настоящий момент не считают необходимым обсуждать вопрос о целесообразности бойкота пекинских Олимпийских игр. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что на прошедшей встрече с Пейн тема возможного бойкота пекинских Игр не поднималась. Он напомнил, что до международных соревнований в Китае осталось ещё несколько месяцев.