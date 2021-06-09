Захарова назвала приговор генералу Младичу лицемерным

https://static.news.ru/photo/328d75f2-c92b-11eb-bc78-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приговор бывшему командующему армией Республики Сербской 79-летнему генералу Ратко Младичу является лицемерным после оправдания других участников югославского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

По её словам, не были взяты в расчёт исторические факты и контекст событий, а суд в Гааге «подрывает попытки урегулировать конфликт на Балканах и восстановить доверие в регионе». Захарова назвала международное правосудие по делу Младича предвзятым.

Дипломат подчеркнула, что суд проигнорировал просьбы родственников высокопоставленного военного о необходимости оказания ему адекватной медицинской помощи, независимые врачи не имели к Младичу доступа, а представители генерала не получали полную информацию о его состоянии здоровья. Захарова считает, что базовые права обвиняемого были нарушены.

8 июня Апелляционная комиссия трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Ратко Младичу. Он не был признан виновным в геноциде против боснийских мусульман и боснийских хорватов в некоторых муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

Экс-генерал командовал армией в ходе конфликта в Боснии с 1992 по 1995 год. 16 лет он скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Младич был приговорён Международным трибуналом по бывшей Югославии к пожизненному заключению за преступления против человечности, геноцид и нарушение законов и обычаев войны.