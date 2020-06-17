Захарова считает, что Киев стал партнёром НАТО по политическим причинам

https://static.news.ru/photo/8105d98e-b0ab-11ea-b7c2-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями по политическим причинам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её мнению, в условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение минских договорённостей, ведёт войну на Донбассе, такое решение — это целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей.

Захарова считает, что такими «бонусами» страны НАТО демонстрируют свою незаинтересованность в урегулировании конфликта на Украине, пишет РИА Новости.

Иначе будет трудно продолжать пугать обывателей надуманной российской угрозой и осуществлять военную накачку восточного фланга альянса, — сказала она в ходе еженедельного брифинга.

Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями, стало известно 12 июня. Президент страны Владимир Зеленский высказал уверенность, что это будет способствовать укреплению взаимодействия государства с Альянсом «ради общей безопасности».

В заявлении блока, как писал NEWS.ru, было отмечено, что новый статус включает в себя расширенный доступ для Киева к программам военной совместимости и учениям, а также к более широкому обмену информацией. Тем не менее, подчеркнули в НАТО, это не означает приближения к какому-либо решению о полноценном членстве Украины в Альянсе.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле «обратили внимание» на предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями. По его словам, этот факт не способствует укреплению безопасности в Европе. Он также напомнил, что позиция властей страны в отношении расширения Североатлантического альянса к российским границам последовательна и хорошо известна, и в этой связи будут приняты «соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности», писал NEWS.ru.