Захарова: Россия всегда готова к переговорам с США

Москва всегда готова к переговорам с Вашингтоном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» она сказала, что Россия выступает за дипломатический путь.

Даже в самые сложные моменты говорим: к переговорному процессу готовы, поэтому с нашей стороны позиция остаётся такой же — мы готовы к переговорному процессу, — подчеркнула Захарова.

Выступая на заседании Совбеза, Лавров сказал, что страны Запада не готовы воспринимать российские предложения о нерасширении НАТО. По его словам, альтернативы этому ключевому положению не предложено в ответах Альянса и Вашингтона. Соединённые Штаты Америки всячески пытаются обойти принцип о неделимости безопасности. Министр также отметил, что его встреча с Блинкеном запланирована на 24 февраля в Женеве.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре военно-политического блока в Европе состояния 1997 года. 26 января США и Альянс предоставили ответ на предложения Москвы. Президент России Владимир Путин впоследствии отметил, что Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.

МИД опубликовал ответ Москвы по гарантиям безопасности 17 февраля. В нём подчёркивается, что США «перекрутили» предложения России в сторону создания преимущества для Вашингтона и его союзников.