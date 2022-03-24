Захарова: Россия ведёт переговоры в Кабуле

Спецпредставитель президента России по Афганиcтану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов находитcя в Кабуле, где проводит переговоры по двусторонним вопросам. Об этом cообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захaрова.

Замир Кабулов действительно находится сейчас в Афганистане, где проводит переговоры по всему комплексу вопросов двусторонних отношений, — сказала дипломат.

Ранее Кабулов назвал условие признания правительства «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Он отметил, что для этого нужна этнополитическая инклюзивность власти и соблюдение прав человека.

Как отметил Кабулов, в правительстве есть и представители других этнических групп, однако все они являются членами «Талибана». Что касается женщин, то здесь речь идёт об их праве на работу и других гражданских правах, которые пока остаются недоступными, несмотря на все заявления.

Движение «Талибан» в июле — августе 2021 года практичеcки без сопротивления взяло под свой контроль все провинции Афганиcтана. 15 августа боевики вошли в столицу страны Кабул, откуда спешно бежали президент Ашраф Гaни и члены его правительства.