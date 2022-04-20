Захарова: Россия перестала доверять украинским переговорщикам

Россия уже не доверяет украинским переговорщикам, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ход российско-украинских переговоров. По её словам, в Москве были готовы к тому, что Киев в ходе переговоров поведёт себя непоследовательно.

Здесь уже не то что «доверяй и проверяй» — здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет, — сказала Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. По словам главы государства, Киев отошёл от стамбульских договорённостей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что динамика переговоров Москвы с Киевом оставляет желать лучшего, поскольку Украина непостоянна в своих требованиях и часто меняет свою позицию, в том числе по согласованным моментам.

Эксперты полагают, что ни Россия, ни Украина не заинтересованы в переговорах, так как Россия рассчитывает на силовое решение проблемы и успехи в области спецоперации, а Украина — на поддержку Европы и США, а также на продолжающиеся санкции, призванные подорвать экономическое положение России. Кроме того, Запад всё чаще заявляет о возможности решить конфликт военным путём.