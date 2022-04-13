Захарова: Россия и Украина ведут переговоры в онлайн-формате

Россия и Украина ведут переговоры между собой в онлайн-формате, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт РИА Новости. Она сообщила, что украинская сторона стремится «не договориться, а затянуть переговоры».

Продолжаются российско-украинские переговоры по договору об урегулировании ситуации на Украине, они ведутся в онлайн-формате, — сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремлю пока нечего заявить о результатах переговоров между Москвой и Киевом. Он добавил, что работа в настоящее время продолжается и она весьма напряжённая.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с украинской стороной вернулись в тупиковую ситуацию. Он подчеркнул, что Киев отошёл от достигнутого в Турции уровня договорённостей и теперь вопросы безопасности Украины отделены от обсуждения ситуации вокруг Крыма, Севастополя и Донбасса.