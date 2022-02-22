Захарова рассказала, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

Необходимо ратифицировать договор о дружбе, потом ставить на обсуждение вопрос, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Соловьёв Live» на YouTube. Ранее стало известно, что подписанные документы были отправлены на ратификацию в Госдуму.

Давайте всё-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация договора) свершиться, — сказала Захарова.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ.