Захарова рассказала, от чего зависят отношения РФ и Нидерландов Захарова: отношения РФ и Нидерландов зависят от конкретных шагов новых властей

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Говорить о переоценке отношений между Россией и Нидерландами по итогам выборов в этой стране можно будет только тогда, когда Москва увидит конкретные шаги новых нидерландских властей, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru о возможном налаживании отношений двух государств. По ее словам, избранные власти должны сформировать свою коалицию, которая и определит дальнейший внешнеполитический курс.

Что касается прогнозов относительно выстраивания новым нидерландским правительством отношений с Россией и потенциального влияния нового политического лидера в этой стране на развитие двусторонних отношений: я считаю, что говорить [об этом] можно будет только после конкретных шагов, — заявила Захарова.

По ее словам, новым властям только предстоит сформировать правящую коалицию и приступить к работе.

Правящая коалиция будет определять ключевые направления нидерландской внутренней и внешней политики. Поэтому будем опираться на конкретные дела для выстраивания своей оценки. Сейчас там все только в стадии формирования. Будем опираться на конкретные дела для выстраивания своей оценки. Пока там все формируется, — сказала Захарова.

Крайне правая Партия свободы (ПС) во главе с Гертом Вилдерсом выиграла внеочередные парламентские выборы в Нидерландах. Политик считается симпатизантом Путина и противником Киева. В частности, он выступает против того, чтобы Украина вступала в НАТО.