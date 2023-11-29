Захарова рассказала об усилиях Москвы в переговорах с ХАМАС Захарова: РФ проводит масштабную работу для освобождения россиян из сектора Газа

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Москва проводит масштабную работу для освобождения российских граждан из сектора Газа, и хотелось бы, чтобы на это тоже обращали внимание, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, выход одного заложника должен рассматриваться не с точки зрения «всего лишь один», а с точки зрения масштабных усилий, которые Москва приложила с самого начала эскалации. Захарова добавила, что Москва не только работала по вопросам освобождения российских граждан, но и проводила переговоры с представителями стран региона.

Понимаю, что всегда хочется большего. Но необходимо справедливо оценивать ту работу, которая ведется. Я уже рассказала о той уникальной работе, которую проделала российская сторона по вывозу сотен граждан РФ из сектора Газа. Российского пленного освободили вне рамок соглашений между Израилем и ХАМАС об обмене. Не могу вдаваться в подробности этого процесса. Могу заверить, что эта работа будет продолжена. Мы будем делать все зависящее от нас для разрешения этого вопроса, — сказала Захарова.

Ранее палестинское движение ХАМАС освободило заложника с российским гражданством, после чего тот был передан Красному Кресту. Представители подчеркнули, что такое решение руководители приняли в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина.