Захарова рассказала об ответственности Гани за происходящее в Афганистане

Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани несёт ответственность за происходящее в стране. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведётся в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

По её словам, на протяжении последних трёх лет Гани имел все возможности для обеспечения успеха межафганского мирного процесса и формирования инклюзивного правительства с участием всех этнополитических сил страны.

Однако этот шанс был упущен, — подытожила Захарова.

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) полностью контролируют Афганистан с 15 августа. Это произошло после взятия Кабула. Официальный представитель группировки Мохаммад Наим заявил, что в стране были окончены боевые действия. Президент Гани сбежал из Афганистана в Объединённые Арабские Эмираты. Он записал видеообращение и заявил, что его вынудили покинуть Кабул.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что афганское правительство не хотело выполнять договорённости с радикальным движением «Талибан» и не стремилось к диалогу с ним. Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что талибы пока не контролируют всю территорию Афганистана. Он пояснил, что в Панджерском ущелье сконцентрировались силы сопротивления талибам вице-президента страны Амруллы Салеха и Ашрафа Гани.