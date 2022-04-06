Захарова рассказала об ответе Москвы на отмену русской культуры на Западе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение о начале военной спецоперации России на Украине не было ошибочным. Он рассказал об этом в интервью телеканалу Франции LCI, отвечая на вопрос журналиста о том, допустила ли Россия историческую ошибку.

Нет, мы убеждены, что это не ошибка. Мы верим, что сможем добиться поставленных целей и обеспечить безопасность Российской Федерации, — заявил Песков. Пресс-секретарь также добавил, что российская сторона хочет извлечь...