Захарова рассказала об ответе Москвы на отмену русской культуры на Западе

Знание и уважение культуры и истории различных стран является одной из важнейших отличительных черт русского народа. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, прокомментировала попытки западных стран ликвидировать российскую культуру из европейского пространства на фоне украинского кризиса.
На саморазрушительное безумие отвечать ни в коем случае нельзя. Изучение культурного наследия является частью, которая обогащает человека. Знание и уважение культуры и истории различных стран — одна из важнейших отличительных черт нашего народа, — сказала Захарова.
По ее словам, Россия проходила различные драматические события, однако всегда умела прощать.
Мы проходили различные драматические события. Но мы умеем прощать, видеть свои и чужие ошибки, делать соответствующие выводы и идти вперёд. Самое главное — мы не принимаем травлю. Мы не можем принять, когда человека травят, даже если он неправ, — заключила дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин сравнил атаки на русскую культуру, которые сейчас происходят на Западе, с действиями нацистов в гитлеровской Германии. Он напомнил, что из концертных афиш «вымарывают» русских композиторов — Чайковского, Шостаковича и Рахманинова, также запрещаются русские писатели и их книги.